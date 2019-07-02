شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يدعو للوقوف حدادا على روح عزت أبو عوف بختام مؤتمر 3 أيام فى الساحل بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم الفنان محمد هنيدى المؤتمر الصحفى الذى عقدته أسرة مسرحية "3 أيام فى الساحل" فى جدة بدعوة الحاضرين للوقوف دقيقة حدادا على روح الفنان الكبير عزت أبو عوف، مؤكدا أن الراحل كان قيمة فنية كبيرة .

وأعرب الحاضرون فى المؤتمر الذى عقدته أسرة المسرحية بمناسبة انطلاق عروضها فى جدة غدا الأربعاء، عن بالغ حزنهم لرحيل الفنان الكبير، وتعازيهم لأسرة الفقيد الكبير .

يذكر أن عددا من الفنانين حرصوا على المشاركة فى تشييع جنازة الفنان الراحل عزت أبو عوف، وتأديه صلاة الجنازة عليه فى مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم، حيث حضر نقيب الفنانين أشرف زكى، ويسرا اللوزى، ومحمد مرزبان ومنير مكرم، وخالد عبد الجليل رئيس المصنفات الفنية صلاة الجنازة.