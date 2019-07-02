شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان جرش يوقع اتفاقية تعاون مع نقابة الفنانين بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع مهرجان جرش للثقافة والفنون والمقرر إنطلاق دورته الـ 34 يوم 18 يوليو من الشهر الحالى اتفاقية تعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين بحضور رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش وزير الثقافة د.محمد أبو رمان.





واشتملت الاتفاقية التي وقعها نقيب الفنانين حسين الخطيب والمدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي على العديد من البنود التى تؤكد أهمية الشراكة والتعاون بين النقابة بيت الخبرة الفنية وبين إدارة جرش التي تحاول أن تقدم جرش هذا العام بصورة وطنية وتعيد ربطه بالواقع الأردني وتجلياته الإبداعية.





واشتملت الاتفاقية التى حضر توقيعها أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة على بنود جديدة تؤكد أهمية الفنان الأردني وحضوره على مدرجات جرش جنبا إلى جنب مع النجم العربي ومنح الفنان الأردني الفرصة الكافية للتنافس وإظهار ما عنده بالتوازي مع حفلات الفنانين العرب، حيث أتاحت الاتفاقية ببنودها الجديدة ظهور أربعة فنانين أردنيين إلى جانب أربعة فنانين عرب، إضافة إلى زيادة ليالي المسرح الجنوبي الجنوبي المخصصة للفنانين الأردنيين ليلتين.

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وقال نقيب الفنانين حسين الخطيب إن الاتفاقية أدت إلى زيادة المبلغ المتفق عليه سابقا بين إدارة المهرجان وإدارة النقابة مما يؤكد أهمية هذه الاتفاقية، إضافة إلى أنها أتاحت الفرصة لمشاركة 57 فنانا أردنيا، 75 موسيقيا وعازفا، و14 مسرحية متنوعة ما بين الطفل والكوميدي والجاد تعرض في المركز الثقافي الملكي، ومشاركة 40 فنانا في المحافظات.

من جهته أكد المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي أن هذه الاتفاقية تؤكد على الشراكة الحقيقية بين مهرجان جرش، وبين نقابة الفنانين الأردنيين بيت الخبرة.

واعتبر سماوي أن مشاركة الفنان الاردني في جرش تأتي في سياق تحفيز الفنان وترسيخ حضوره، وهذا يعد مسئولية للمهرجان تجاه المثقف والفنان الأردنى.