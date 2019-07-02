ليالي الصيفية| نيللي كريم في تونس ونرمين الفقي على شاطئ الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف وعلى الشواطئ، داخل وخارج مصر، خاصة عقب انتهاء موسم دراما رمضان.

رانيا منصور

شاركت الفنانة الشابة رانيا منصور جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" بصورة من إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ.

سلمى أبو ضيف

حرصت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف على قضاء إجازة الصيف في واحة سيوة، وشاركت صورها مع الجمهور عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".

نرمين الفقي

توجهت الفنانة نرمين الفقي إلى الساحل الشمالي، لقضاء العطلة الصيفية، وحرصت على مشاركة صورها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي في "انستجرام".

محمود العسيلي

نشر المطرب محمود العسيلي، عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام"، صورًا من إجازته الصيفية التي يقضيها في مدينة نابولي الإيطالية.

جيسي عبدو

نشرت اللبنانية جيسي عبدو، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورًا لها من رحلتها الصيفية، وظهرت في أحد حمامات السباحة.

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عصام كاريكا

حرص المطرب الشعبي عصام كاريكا، على مشاركة جمهوره صورًا من جولته الصيفية في مدينة البتراء الأردنية.

حمدي الميرغني

يقضي الفنان حمدي المرغني إجازة الصيف على أحد الشواطئ، وشارك جمهوره بمجموعة من الصور التي تجمعه مع أحد أصدقائه.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، صورًا جديدة من إجازتها الصيفية في تونس.

لاميتا فرنجية

ونشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورًا لها من إجازتها الصيفية في لبنان.

أنابيلا هلال

ونشرت اللبنانة أنابيلا هلال عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" صورًا من إجازتها الصيفية.

نادرين فرج

وشاركت ناردين فرج جمهورها بصور من إجازتها الصيفية التي تقضيها في مصر.