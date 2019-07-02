سلمى أبو ضيف في سيوة وقمر بإطلالة جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يستعرض لكم في التقرير التالي أبرز لقطات النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بواحة سيوة.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة سيلفي جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها.

محمود حجازي

نشر الفنان محمود حجازي، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة له من أحد المنتجعات.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها في المطار استعدادًا للسفر.

قمر

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نشرت الفنانة اللبنانية قمر، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها ترتدي ملابس رياضية بإطلالة جريئة.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها داخل حمام السباحة رفقة زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.

رويدا عطية

نشرت الفنانة السورية رويدا عطية، عبر صفحتها الرسمية بـ"إنستجرام"، صورة جديدة لها بفستان أنيق.

أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها من حديقة منزلها.

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها.

كندة حنا

نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.​