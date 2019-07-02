بصورة من الدراسة.. عمر خيرت ينعى عزت أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الموسيقار الكبير عمر خيرت، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، تدوينة نعى بها الفنان الراحل عزت أبو عوف. شارك خيرت جمهوره بصورة جمعته بأبو عوف أثناء الدراسة، علق عليها: "الله يرحم الفنان والصديق عزت أبو عوف.. الجميل صاحب القلب الأبيض.. هاتوحشنا". يُذكر أن الفنان عزت أبو عوف التحق بمعهد الكونسرفتوار، وكان ينتمي لنفس دفعة الموسيقار عمر خيرت. وتوفى الفنان عزت أبو عوف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض. وأكد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية له، خبر الوفاة. ​

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