نبيل الحلفاوي عن جهاد جريشة: مشكلته في لمسات اليد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تدوينة علق بها على أداء الحكم المصري جهاد جريشة في مباراة السنغال وكينيا بجولات كأس الأمم الأفريقية اليوم.
كتب الحلفاوي: "بالمناسبة جهاد جريشة عنده مشكلة بالنسبة للمسات اليد. لم يحتسبها مرتين في منطقة جزاء كينيا، مرة من المدافع ومرة من المهاجم".
واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي جهاد جريشة لإدارة مباراة السنغال وكينيا، في الجولة الختامية للمجموعة الرابعة التي تقام مبارياتها بستاد الدفاع الجوي.
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