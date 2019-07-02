يُقام مساء اليوم الثلاثاء، عزاء الفنان الكبير عزت أبوعوف، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب. ورحل الفنان عزت أبوعوف عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 71 عاما، وشُيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة. المرض، عن عمر يناهز 71 عاما، وشُيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة. عزت أبوعوف من مواليد 21 أغسطس 1948، بدأ مشواره الفني مع شقيقاته الأربع، بعدما كون فرقة موسيقية أطلق عليها اسم فور إم، ورغم تخرجه من كلية الطب، إلا إنه اتجه للتمثيل، ومن أبرز أعماله: "الملك فاروق"، "رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة"، "أماكن في القلب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. عزاء عزت أبو عوف بمسجد الشرطة في الشيخ زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.