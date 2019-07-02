شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم Spider-Man: Far From Home فى 4 آلاف شاشة عرض حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل دور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية فيلم Spider-Man: Far From Home، ابتداءً من غدا الثلاثاء، لتبدأ دور العرض حول العالم في استقبال الفيلم حتي 11 يوليو وهي أخر محطات بدء عرض الفيلم في ايطاليا حيث يعرض هناك ابتداءً من11 يوليو، حيث قدرت عدد شاشات عرض الفيلم حول العالم إلي 4 ألف و350 شاشة عرض.

الفيلم ينتمي لنوعية الأكشن والأبطال الخارقين، من أنتاح شركة مارفل وكانت الشركة قد ازاحت الستار عن ملامح الفيلم الجديد الذى يأتى بعنوان Spider-Man: Far From Home، بتريلر جديد كشف عن العديد من لقطات الجزء القادم من السلسلة الشهيرة.

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الجزء الجديد من بطولة توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التى تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، ولكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبه الرجل الحديدى.