شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى: الجمهور السعودى حالة خاصة وسعيد بعرض "3 أيام فى الساحل" بـ جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم محمد هنيدى عن سعادته البالغة بتقديم عروض مسرحية "3 أيام فى الساحل" فى المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الجمهور السعودى حالة خاصة ومحب للمسرح، وعلاقته به قديمة ووثيقة خلال المسرحيات المختلفة التى قدمها على مدار مشواره.

ومن جانبه أبدى المهندس رائد أبوزنادة، المشرف العام على موسم جدة سعادته باستضافة الفنان محمد هنيدى على المسرح العربى فى منطقة أبحر، إحدى وجهات الموسم الرئيسية، بعد غيابٍ دام لأكثر من ١٦ سنة.

وأوضح أن المسرح العربى سيحتضن المسرحية الكوميدية "3 أيام فى الساحل" التى يقدمها النجم هنيدى ونجوم مصر، بالإضافة إلى مسرحيتين أخرتين ضمن أجندة هذا الموسم، وذلك فى مسعى لتعزيز الدور الكبير الذى يبنيه المسرح فى المشهد الثقافى السعودى والعربى بشكلٍ عام، خاصة مع الشعبية الواسعة التى يتمتع بها هذا الفن لدى الجمهور العربى، الذى ارتبط بالمسرح منذ زمنٍ بعيد.

ولفت أبوزنادة إلى أن ٣ أيام فى الساحل ستعرض للمرة الأولى فى المملكة، بعد أن لاقت رواجاً واسعاً فى الأوساط المصرية والعربية المهتمة بالمسرح الحديث، معربا عن شكره وتقديره إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركى آل الشيخ، على دعمه المستمر للموسم، وجهوده التى تسهم فى إنجاحه وإثراء فعالياته.

وأكد المخرج مجدى الهوارى الشريك المؤسس لمسرحية ٣ أيام فى الساحل أن نفاد تذاكر مسرحية هنيدى خلال نصف ساعة من طرحها للجمهور يعد علامة قوية على نجاح الموسم، واختيار موفق لنوع الفاعليات والجمهور المتشوق للمسرح فى السعودية .

وقال الهوارى: تحدثت كثيرا عن الحلم الذى راودنى لإعادة بريق ورونق المسرح المصرى العظيم بشكله الجديد بعد سنوات عجاف كان المسرح شبه غائب، والحقيقة أن كرم المولى عز وجل فى تجربتنا كان أكبر بكثير مما حلمنا به وعملنا من أجله بتفان ودأب شديد على مدار الفترة الماضية، منذ أن كان مجرد حلم وحتى أصبح واقعا جميلا رسم ملامحه معنا الجمهور المصرى والعربى من اللحظة الأولى فى القاهرة، وحتى قبل أن نصل الى المملكة العزيزة على قلوبنا جميعا.

ولفت الهوارى إلى أن اختيار جدة لتكون أولى المحطات الخارجية لـ٣ أيام فى الساحل رغم العروض الكثيرة التى ندرسها لم يكن مصادفة، فنحن والجميع نلمس اليوم النهضة الثقافية الجبارة التى تشهدها المملكة العربية السعودية مؤخرا، والتى نجحت أن تحقق فى أشهر قليلة ما استغرقته دول أخرى سنوات طويلة، لذا أقول بثقة كبيرة إن السعودية سيكون لها دور كبير فى صناعة الفن العربى فى ظل تلك النهضة الجبارة، مشيدا بالإعجاز الذى شهده بنفسه فى القدرات الإبداعية، وأضاف: "الفن السعودى قادم بسرعة الصاروخ".

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وأضاف الفنان بيومى فؤاد: نعرف الجمهور السعودى جيدا وسنسعد بالتأكيد بتقديم العروض فى المملكة، وعن تجربة ٣ أيام فى الساحل فقد شرفت خلالها بالعمل مع النجم الكبير محمد هنيدى على المسرح لأول مرة بعد أن استمتعت بالعمل معه فى السينما ولنا الشرف أننا فى قلب المملكة بلدنا.

وقال محمد محمود: لا أستطيع أن أصف مدى سعادتى بالحضور إلى المملكة وشرف لنا أن نمثل المسرح المصرى فى عمل كبير ‏مع الفنان محمد هنيدى.

وأعرب أحمد فتحى عن سعادته البالغة بعروض جدة قائلا: سعدت بالعرض فى المملكة بلدى الثانى، كما تشرفت فى هذه التجربة بصفة عامة بالعمل مع نجم كبير مثل الفنان محمد هنيدى، ومخرج كبير مثل مجدى الهوارى.

وأكد محمد ثروت التناغم بين كل فريق العمل وسعادته بالعمل مع كتيبة من المبدعين، وتفاؤله بعروض المسرحية فى المملكة.

وأبدت ندى موسى سعادتها بدخولها السعودية لأول مرة فى حياتها لتقديم عمل مسرحى، وأنها جزء من التطور الفكرى الذى تشهده المملكة حاليا، مضيفة: وبالتأكيد أنا جزء من هذا العمل الهام .

وقالت سامية الطرابلسى: عشت فترة طويلة فى السعودية وعدت بهذا العمل الضخم كفرد فى أسرة كايرو شو، وسعادتى مضاعفة لعودتى للسعودية مجددا وشكرا على الاستقبال والحفاوة.

وأضاف أحمد الحلوانى: سعيد بالمشاركة فى العمل الفنى الضخم إخراج المبدع مجدى الهوارى، وصديقى النجم محمد هنيدى وليس بغريب على السعودية تلك الحفاوة.