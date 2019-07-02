شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى تستأنف تصوير "استدعاء ولى عمرو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الفنانة حورية فرغلى تصوير فيلمها الجديد "استدعاء ولى عمرو" بأحد شوارع النزهة الجديدة، وتنتهى من تصوير مشاهدها بالكامل خلال الأيام الـ12 المقبلة، وذلك استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائى.

‎وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى يسلط الضوء على عدة قضايا وبعض الأزمات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة، ومنها بعض المشكلات التى تحدث فى المدارس.

‎"استدعاء ولى عمرو" بطولة حورية فرغلى، محمد عز، انتصار، صبرى فواز، ندى بهجت، محمد لطفى، صبرى فواز، محمد عز، مى كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثى، أمانى كمال"، وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار لمحمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدرى.

ويذكر أن آخر أعمال حورية فرغلى مسلسل "مملكة الغجر" الذى عرض فى السباق الرمضانى الماضى وضمن أبطال العمل، فيفى عبده، وعزة مجاهد، وميار الغيطى، سامح الصريطى، وأحمد كرارة، وسناء شافع.