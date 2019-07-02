شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى تستأنف تصوير "استدعاء ولى عمرو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الفنانة حورية فرغلى تصوير فيلمها الجديد "استدعاء ولى عمرو" بأحد شوارع النزهة الجديدة، وتنتهى من تصوير مشاهدها بالكامل خلال الأيام الـ12 المقبلة، وذلك استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائى.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى يسلط الضوء على عدة قضايا وبعض الأزمات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة، ومنها بعض المشكلات التى تحدث فى المدارس.
"استدعاء ولى عمرو" بطولة حورية فرغلى، محمد عز، انتصار، صبرى فواز، ندى بهجت، محمد لطفى، صبرى فواز، محمد عز، مى كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثى، أمانى كمال"، وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار لمحمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدرى.
ويذكر أن آخر أعمال حورية فرغلى مسلسل "مملكة الغجر" الذى عرض فى السباق الرمضانى الماضى وضمن أبطال العمل، فيفى عبده، وعزة مجاهد، وميار الغيطى، سامح الصريطى، وأحمد كرارة، وسناء شافع.
كانت هذه تفاصيل خبر حورية فرغلى تستأنف تصوير "استدعاء ولى عمرو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.