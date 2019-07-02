شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طفلة لـ ريهام سعيد: خليكى قوية.. والأخيرة ترد: راجعة إن شاء الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الإعلامية ريهام سعيد على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام، فيديو لإحدى أطفال حالات القلب فى برنامج "صبايا"، حيث وجهت الطفلة رسالة دعم إلى ريهام بسبب الأزمة المرضية التى تمر بها فى الفترة الأخيرة.

وظهرت الطفلة وهى تبكى خلال الفيديو وعلقت خلاله قائلة: "ألف سلامة عليكى يا ماما ريهام.. علشان خاطرى قومى.. إنتى مش بتقولى علينا أقوياء خليكى قوية إنتى كمان".

وتابعت الطفلة: "خليكى قوية أنا عاوزة أخف وزهقت من العلاج.. قلبى وجعنى خايفة أموت.. يارب تقومى بالسلامة وأنا واثقة فى ربنا إنه هيقومك بالسلامة".

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فيما ردت ريهام عليها وكتبت: "والله راجعة إن شاء الله.. ماتخافيش وربنا هو اللى بيشفى وهاشفيكوا وهايشفينى".

وكانت ريهام أجرت عملية خطيرة فى الوجه، بعدما أصيبت بميكروب فى أنفها تفاقم إلى بكتيريا فى وجهها، حيث أكد الأطباء أن الخطر ما زال قائما عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب.

ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة القادمة حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها والتى قد تؤدى بدورها إلى الوفاة.

ومن الجدير بالذكر أن ريهام تقدم برنامج "صبايا مع ريهام" على قناة الحياة يوم الأحد والاثنين من كل أسبوع فى العاشرة مساء.