كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 11:56 مساءً - اثارت الفنانة احلام ضجة كبيرة بين متابعيها بعدما نشرت صوراً لمجموعة من الصبايا المتخرجات حديثاً، ووجهت لهن التهنئة والتبريكات ووصفتهن بعبارة “بناتي”.
تساءل عدد كبير من متابعيها عن سبب وصفهن بتلك العبارة ليتبين أنها تعرفت عليهن بعدما قدمت اغنية التخرج الخاصة بمدرستهن وهي من كلمات عبدالله الكندري وألحان عبدالله العماني.
كانت هذه تفاصيل خبر !! أحلام تفاجئ الجميع باحتفالها بتخرج بناتها.. وشاهدوا ماذا فعل هذا الشاب من أجلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.