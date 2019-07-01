!! أحلام تفاجئ الجميع باحتفالها بتخرج بناتها.. وشاهدوا ماذا فعل هذا الشاب من أجلها

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 11:56 مساءً - اثارت الفنانة احلام ضجة كبيرة بين متابعيها بعدما نشرت صوراً لمجموعة من الصبايا المتخرجات حديثاً، ووجهت لهن التهنئة والتبريكات ووصفتهن بعبارة “بناتي”.

تساءل عدد كبير من متابعيها عن سبب وصفهن بتلك العبارة ليتبين أنها تعرفت عليهن بعدما قدمت اغنية التخرج الخاصة بمدرستهن وهي من كلمات عبدالله الكندري وألحان عبدالله العماني.