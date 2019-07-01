فن ومشاهير

انتقادات لاذعة لممثلة مصرية كشفت عن بطنها وكتفيها

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 11:56 مساءً - تعرضت الممثلة المصرية ​سلمى أبو ضيف​ إلى انتقادات حادة بسبب جلسة تصوير خضعت لها ونشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وعلّقت على الصور قائلة: “SIWA مع المصور جاك”.

وتلقت سلمى تعليقات سلبية على الصورة التي ظهرت فيها مرتدية ملابس مكشوفة البطن وعبارة عن بلوزة سوداء وبنطلون أسود وفي صورة أخرى ارتدت سلمى بلوزة مكشوفة الكتفين وبنطلون أسود أيضا.

 

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Siwa with @jackwaterlotstudio ♥️

A post shared by Salma Abu Deif (@salmaabudeif) on

A post shared by Salma Abu Deif (@salmaabudeif) on Jul 1, 2019 at 7:54am PDT

وكانت سلمى أبو ضيف دافعت عن نفسها سابقاً، وردت على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب ازيائها حيث قالت إن جسدها يساعدها على ارتداء أي شكل أو نوع من الملابس، لذا لا يوجد ما يمنعها من الظهور في إطلالة تعجبها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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