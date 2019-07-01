فريدة سيف النصر تنضم لمسلسل «حواديت الشانزليزية»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر، لمسلسل “حواديت الشانزليزية”، من إنتاج شركة سينرجى، والعمل من تأليف ايمن سليم ونهى سعيد، والمقررأن ينطلق تصويره الفترة المقبلة، بعد انتهاء التعاقدات مع باقى فريق العمل ويتولى إخراج المسلسل مرقس عادل.

وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الطويلة 45 حلقة، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال شهر يوليو المقبل، حيث جار اختيار باقي أبطال العمل والوقوف على الخطوط الرئيسية استعدادا للتصوير .

ويشارك في بطوة العمل كل من إياد نصار، وداليا مصطفى، وإنجى المقدم، ومى سليم، وإدوارد،والمسلسل من إنتاج شركة “سينرجى”.

والجدير بالذكر أن “فريدة سيف “، تعود بهذا العمل إلى الدراما التلفزيونية بعد فترة غياب، حيث كانت أخر أعمالها مسلسل “الاب الروحى”، وأهم أعمالها مسلسل “بدون ذكر أسماء، شيخ العرب همام، والرحايا”.