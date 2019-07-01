حزن وانهيار نجوم الفن في جنازة عزت أبو عوف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شيعت جنازة الفنان المصري الراحل عزت أبو عوف، بعد ظهر الإثنين 1 يوليو، من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

شهدت الجنازة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وعدد من نجوم الفن منهم الفنان خالد النبوي، الفنانة يسرا اللوزي، محمد مرزبان، أشرف زكى، محمد ثروت، خالد سرحان، كاملة أبو ذكري، وفيفي عبده، منير مكرم، محمد العدل، وغيرهم.

ودخلت شقيقات الراحل أعضاء فريق “فور إم”، ومن بينهن الفنانة مها أبو عوف، في نوبة بكاء شديدة.

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وكان الفنان المصري عزت أبو عوف، قد وافته المنية صباح الإثنبن 1 يوليو، عن عمر يناهز الـ 71 عامًا، داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة.

وأكد الفنان إيهاب فهمي، الخبر في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، قال فيه: «تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير عزت أبوعوف».

وأضاف: «كان نموذجا للفنان المحترم والخلوق، كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان».

والفنان الراحل كان قد تعرض لأزمة صحية في الشهور الأخير ونقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة وذلك بسبب معاناته من أمراض الكبد والقلب، وكان قد خضع لجراحة قلب مفتوح قبل سنوات.