أفضل 10 أفلام أنيميشن في تاريخ "ديزني"

رغم أن أفلام ديزني تستهدف الصغار نظرياً، لكن جمهورها من الكبار آخذ في الازدياد عام بعد عام، إلى حد أصبحت تهتم فيه بتقديم أفلام تناسبه، أو حتى تحويل أفلام الأنيميشن إلى أخرى حية، كما حدث مع "Aladdin - علاء الدين"، و"The Lion King" "الأسد الملك".

ومع طرحها أكثر من فيلم ناجح هذا الصيف، تستعرض مجلة "ريد بوك" أفضل أفلام شركة "ديزني" للإنتاج السينمائي على مدار تاريخها.

1- Aladdin "علاء الدين"

صدر فيلم الأنيميشن "علاء الدين" عام 1992، وحقق نجاحاً كبيراً بفضل مشاركة نجوم كبار مثل روبن ويليامز، وقصته المسلية المأخوذة من التراث العربي وكُتب كليلة ودمنة.

ومع النجاح الساحق للفيلم، أعادت ديزني إصداره هذا العام بنسخة حية، شارك فيها النجم الأمريكي ويل سميث، والممثل المصري الكندي مينا مسعود، ونجحت هذه النسخة أيضاً في تحقيق نجاح كبير، وأصبحت أعلى أفلام "سميث" إيرادات.



2- Peter Pan "بيتر بان"

"بيتر بان" من أفلام الطفولة الكلاسيكية، إذ يتناول فيلم الأنيميشن الذي صدر له أكثر من نسخة حية، قصة صبي صغير يعيش في مدينة "نيفرلاند" الخيالية التي تبقيه طفلًا للأبد، فيقرر أن يختطف مزيداً من الأطفال ليعيشوا معه في مدينة المغامرات التي لا تنتهي.





3- Frozen "ملكة الثلج"

رغم تحول فيلم الأنيميشن "فروزن" إلى ظاهرة عالمية فور طرحه في دور العرض، إلا أن الجمهور لم يمل من مشاهدته حتى الآن.

يتناول الفيلم قصة الملكة "إلسا" التي تخفي عن شقيقتها "آني" سر قدراتها الخارقة، وفور أن ينكشف السر تنهار المملكة، فتحاول "آني" استعادة شقيقتها والمملكة قبل ضياع كل شيء، ومن المقرر صدور جزء ثانٍ للسلسلة هذا العام، تستكمل فيه "آني" و"إلسا" مغامراتهما المشوقة.





4- Dalmatians 101 "كلب منقط"

صدر الفيلم عام 1996، ويتناول قصة مصممة أزياء شريرة ترغب في سرقة عدد كبير من الكلاب "المنقطة" كي تصنع من جلودهم معطفاً جديداً، إلا أن مخططها الشرير سرعان ما يتحول إلى فوضى عارمة.



5- The Lion King "الأسد الملك"

البعض يعتبر فيلم "الأسد الملك" من أفضل أفلام الأنيميشن على الإطلاق، كونه يحوي الكثير من الأغاني الخالدة مثل "هاكونا ماتاتا"، فضلاً عن قصته الملحمية المأخوذة عن مسرحية هاملت.

يتناول الفيلم قصة الشبل "سيمبا" الذي يتسبب في قتل والده بالخطأ فيفر هاربًا من المملكة تاركاً السلطة في يد عمه الشرير "سكار"، إلى أن يستفحل شر العم، فيقرر "سيمبا" العودة، للمطالبة بحقه في العرش.

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من المقرر إصدار نسخة حية للفيلم قريباً، يتوقع لها النقاد والجماهير نجاحاً كبيراً.



6- bambi "بامبي"

رغم أن "بامبي" يتضمن حادثاً صادماً وحزيناً في بدايته بوفاة والدة الغزالة "بامبي"، ومحاولة الصغيرة العيش في الغابة بمفردها والاعتماد على نفسها، إلا أن بقية الفيلم يمتلئ بالأغاني والأرانب السعيدة.

صدر الفيلم عام 1942، ثم صدر له أكثر من نسخة فيما بعد، حقق أغلبها نجاحاً كبيراً.





7- Cinderella "سندريلا"

تظل قصة الأميرة سندريلا من القصص الكلاسيكية رغم مرور أعوام على صدورها، إلا أن الجمهور خاصة صغار السن يعشقون حكاية الفتاة المضطهدة التي تعاني من ظلم زوجة والدها إلى أن يقع أمير المملكة في غرامها ويتزوجها ويتغير بها الحال 180 درجة.





8- Moana "موانا"

يتناول فيلم "موانا" قصة فتاة تحاول إنقاذ جزيرتها من لعنة، فتذهب في مغامرة مع "ماوي"، على أمل إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وكسب رضا الآلهة القديمة لإنقاذ جزيرتها.

رُشح الفيلم لجائزتي أوسكار، واقتربت إيرادته من الـ700 مليون دولار.



9- Mulan "مولان"

يتناول فيلم "مولان" قصة الشابة التي يُستدعى والدها العجوز للحرب، فتتطوع للتجنيد بدلًا منه، وتتنكر في هيئة "شاب" وتصل إلى مستويات جيدة في القتال إلى أن ينكشف أمرها.

صدر الفيلم عام 1998، وهو من أفلام ديزني القليلة التي يقوم ببطولتها شخصية آسيوية، ومع نجاح الفيلم تعتزم "ديزني" تقديم نسخة أخرى له العام المقبل.



10- Beauty and the Beast "الجميلة والوحش"

يحكي الفيلم عن "بل" الفتاة القارئة المطلعة التي تفتدي والدها وتأسر مكانه لدى الوحش، قبل أن تدرك أن الوحش الذي يأسرها ما هو إلا أمير ملعون يبحث عن حب حقيقي ليمحي آثار اللعنة.

صدرت أكثر من نسخة للفيلم، أحدثها عام 2017 من بطولة إيما واتسون ودان ستيفنز، وحقق أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.