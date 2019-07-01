هاني العمري يحتفل في الكحالة بمناسبة عيد الموسيقى

أحيا الفنان هاني العُـمري حفلاً غنائياً مساء يوم الجمعة الماضي ٢٨ حزيران ضمن إحتفالية مهرجان الكحالة بمناسبة عيد الموسيقى .

Advertisements

وقدّم هاني في مركز دومبوسكو الثقافي أمام عدد كبير من محبيه الذين إحتشدوا من الكحالة والجوار عدداً من أجمل أغانيه القديمة والجديدة حيث لاقت أغنيته “مسكون” أصداءً قويّة ناجحة.

ويستعد هاني لعدد من النشاطات الفنيّة هذا الصيف حيث سيشارك في عدد من المهرجانات والحفلات إضافة إلى تحضيره عملاً غنائياً جديداً من إنتاج شركة Madanat Production.