فن ومشاهير

هاني العمري يحتفل في الكحالة بمناسبة عيد الموسيقى

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Jul 01, 2019

أحيا الفنان هاني العُـمري حفلاً غنائياً مساء يوم الجمعة الماضي ٢٨ حزيران ضمن إحتفالية مهرجان الكحالة بمناسبة عيد الموسيقى .

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وقدّم هاني في مركز دومبوسكو الثقافي أمام عدد كبير من محبيه الذين إحتشدوا من الكحالة والجوار عدداً من أجمل أغانيه القديمة والجديدة حيث لاقت أغنيته “مسكون” أصداءً قويّة ناجحة.

ويستعد هاني لعدد من النشاطات الفنيّة هذا الصيف حيث سيشارك في عدد من المهرجانات والحفلات إضافة إلى تحضيره عملاً غنائياً جديداً من إنتاج شركة Madanat Production.

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