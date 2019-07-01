- 1/2
- 2/2
Jul 01, 2019
أحيا الفنان هاني العُـمري حفلاً غنائياً مساء يوم الجمعة الماضي ٢٨ حزيران ضمن إحتفالية مهرجان الكحالة بمناسبة عيد الموسيقى .
وقدّم هاني في مركز دومبوسكو الثقافي أمام عدد كبير من محبيه الذين إحتشدوا من الكحالة والجوار عدداً من أجمل أغانيه القديمة والجديدة حيث لاقت أغنيته “مسكون” أصداءً قويّة ناجحة.
ويستعد هاني لعدد من النشاطات الفنيّة هذا الصيف حيث سيشارك في عدد من المهرجانات والحفلات إضافة إلى تحضيره عملاً غنائياً جديداً من إنتاج شركة Madanat Production.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني العمري يحتفل في الكحالة بمناسبة عيد الموسيقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.