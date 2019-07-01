لميس الحديدي تستعد لبرنامج جديد عبر شاشة عربية

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""الخليج 365"" من بيروت: تُطل الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج حواري جديد ستقدمه بمعدل حلقتين في الأسبوع، بمدة ساعتين للحلقة الواحدة. لكن هذه المرة من خلال شاشة عربية بعد أن أنهت تعاقدها مع قناة CBC يوم أمس. حيث تشير المواقع إلى أنها ستنتقل لقناة الحدث التابعة لقناة "العربية" ببرنامج ستناقش فيه القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإخبارية بأسلوب مختلف. علماً أن تجهيزات استوديو البرنامج والديكورات لم تنتهِ حتى الساعة، مع الاشارة الى أنها تتابع تنفيذ كل التفاصيل استعداداً لأولى حلقات برنامجها المتوقع انطلاقها في شهر أغسطس المقبل، أو مع بداية شهر سبتمبر القادم على أبعد تقدير.

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