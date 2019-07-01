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""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الفنانة إليسا سابقاً بالحملة ضد التنمّر لكنها غالباً ما تقع ضحيته. لكن الأهم هو عدم اكتراثها لحملات التتمر التي تطالها. حيث أنها طالبت محبيها بعدم الرد على المتنمرين وقالت لهم بالعامية اللبنانية: "لما حدا يتعرضلي أو يتنمّر عاصورتي ما تتضايقوا لأنو الموضوع آخر همي وما الو اي تأثير عليي. ويلي عم يتنمروا ويحكوا ما عندن الا عقدهم يفجروها."
وأضافت: "اتركوهن بعقدهن.. يفشوا خلقن #أنااليسا... وهو ما تحول لوسم تداوله محبيها"
وكانت إليسا قد صرّحت لـ""الخليج 365"" في أحد اللقاءات السابقة أنها لا تهتم للتعليقات القاسية ضدها التي غالبا ما تطالها لأنها لا تتمسكن ولا تقبل الظهور كشخص ضعيف أمام أحد، وتكره أسلوب التباكي واستعطاف الجمهور. علماً أن التنمّر طال صورة صباحية عفوية نشرتها مرفقة بكلمة Bonjour الفرنسية ومعناها صباح الخير
كانت هذه تفاصيل خبر اليسا توصي محبيها بعدم الرد على المتنمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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