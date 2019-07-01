شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر تعلن انضمامها لمسلسل "حواديت الشانزليزية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة فريدة سيف النصرعن انضمامها لمسلسل "حواديت الشانزليزية"، لشركة سينرجى تأليف ايمن سليم ونهى سعيد، والمقررأن ينطلق تصويره الفترة المقبلة، بعد انتهاء التعاقدات مع باقى فريق العمل ويتولى إخراج المسلسل مرقس عادل.

وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الطويلة 45 حلقة، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال شهر يوليو المقبل، حيث جار اختيار باقي أبطال العمل والوقوف على الخطوط الرئيسية استعدادا للتصوير .

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المسلسل من إنتاج شركة "سينرجى" ويشارك فيه بطولته كل من إياد نصار، وداليا مصطفى، وإنجى المقدم، ومى سليم، وإدوارد،

وتعود "فريدة سيف " بهذا العمل إلى الدراما التلفزيونية بعد فترة غياب، حيث كانت أخر أعمالها مسلسل "الاب الروحى"، وأهم أعمالها مسلسل "بدون ذكر أسماء، شيخ العرب همام، والرحايا".