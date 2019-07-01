شكرا لقرائتكم خبر عن فايا يونان تشدو فى مهرجان قرطاج الدولى بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة السورية فايا يونان للسفر إلى تونس للمشاركة فى فعاليات النسخة الخامسة والخمسين من مهرجان قرطاج الموسيقى الدولى، عبر حفل غنائى كبير مساء الخميس 18 يوليو.

وتأتى هذه الزيارة المنتظرة للفاتنة السورية إلى تونس ضمن جولتها الغنائية العربية احتفالًا بإطلاق ألبومها "حكايا القلب"، والتى أطلقت جميع أغانيه فرادى خلال الأسابيع الماضية بشكل فيديو كليبات مصورة، مثلت كل منها حكاية غنائية مختلفة عن الأخرى، ومنها استوحت اسم "حكايا القلب" ليكون عنوان الألبوم، منها "يا قاتلى" و"كيفنا تنيتاتنا" و"صدى موالنا"، مرورًا بأغنيتى "غن" و"يمكن نسى" بجانب رائعة أبى فراس الحمدانى "فليتك تحلو"، مع تقديمها أغنية بدوية لأول مرة تحت مسمى "خلخالها"، وتعقب هذه الحفلة احتفالها بالألبوم في عمان وبيروت ومن ثم حفلتها الأولى للمغرب بعد ثلاثة أيام بمشاركتها بمهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية.

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وحققت فايا يونان انتعاشة فنية غير مسبوقة خلال العام المنصرم، آخرها تتويجها بلقب أفضل مطربة سورية لعام 2018 ضمن جوائز داف باما الألمانية، وإطلاقها كليب "بغداد"، مع دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتبارها أول مطربة عربية تنجح فى عملية "الكراود فاندينج" أو التمويل الجماهيرى، عبر أولى أغنياتها "أحب يديك"، وتمكنت من تحقيق أكثر من 25 ألف دولار لإنتاجها، وما يتخطى الثلاثة ملايين بالعملة السورية، وظهرت بالفعل الأغنية المصورة للنور، وتمكنت من تخطى حاجز الـ13 مليون مشاهدة، وأصبحت من أكثر أغانى فايا استماعًا وشهرة.