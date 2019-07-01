شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وصية الراحل عزت أبو عوف "احرقوا أفلامى بعد وفاتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الفنى بعد خبر وفاة النجم الكبير عزت أبو عوف فجر اليوم، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكان أبو عوف يتميز بالسيرة الطيبة داخل الوسط الفنى وخارجه، ولكن فى العام الماضى كان له تصريح أثار به جدلا كبيرا، حيث قال أثناء تكريمه فى إحدى المهرجانات الفنية: "احرقوا أفلامى بعد ما أموت".

وكان يقصد أبو عوف حينها أن يتم تكريمه وهو ‏على قيد الحياة، بدلا من تكريمه بعد وفاته، واستكمل حديثه مداعبا الحضور: "كرمونى وأنا عايش، ولو عايزين تحرقوا أفلامى بعد ما ‏أموت مش مشكلة".‏

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وأكد أبو عوف فى ذلك الوقت أن تلك الشائعة ألحقت به الضرر وبعض المشاكل فى عمله، وقال إن المعنى تم تحريفه فكيف أن أطلب حرق أفلامى وهى تعبر عن فنى ‏الذى عشقته وعشت من أجله، وكان وسيبقى هو المعنى الحقيقى لحياتى.

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وكان الراحل قد أبدى غضبه من اتخاذ ذلك الكلام كوصية له، وقال فى أحد برامج الراديو: "أنا بقيت بتشاءم من الكلام ده، وصية إيه وقرف إيه وكلام فاضى".

يذكر أن عدد من الفنانين حرصوا على المشاركة فى تشييع جنازة الفنان الراحل عزت أبو عوف، وتأديه صلاة الجنازة عليه فى مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم، حيث حضر نقيب الفنانين أشرف زكى، ويسرا اللوزى، ومحمد مرزبان ومنير مكرم، وخالد عبد الجليل رئيس المصنفات الفنية صلاة الجنازة.