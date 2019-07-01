شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضه فى الكريسماس.. الإعلان التشويقى الأول لفيلم Jumanji 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شركة sony للإنتاج الفنى والسينمائى عن الإعلان التشويقى الأول للجزء الثانى من فيلم Jumanji المقرر عرضه فى أعياد الكريسماس فى سبتمبر المقبل.

ودارت أحداث الجزء الأخير فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدى للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأخير 90 مليون دولار، تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك.