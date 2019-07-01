شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف موقف مها أبو عوف من عرض "3 أيام فى الساحل" بالسعودية الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت الفنانة مها أبو عوف المملكة العربية السعودية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وتركت بروفات عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل مع هنيدى والمقرر انطلاقها على مسرح جدة غداً الأربعاء، وذلك لحضور جنازة شقيقها الفنان عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة، واستقبال العزاء غداً الثلاثاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ولم تمكث مها أبو عوف يوماً واحداً فى السعودية حيث وصلت إلى المملكة أمس الأحد مع أسرة المسرحية، ولكنها فوجئت بخبر وفاة شقيقها فجر اليوم الإثنين لتعود مباشرة للقاهرة وتتفق مع صناع المسرحية على الإلتزام بالتواجد فى موعد العرض يوم الأربعاء المقبل، حيث قررت السفر مباشرة بعد انتهاء العزاء للمشاركة فى عرض المسرحية .

يشار إلى أن هناك حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الفنى بعد وفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف فجر اليوم، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، بداخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين التى مكث بها لتلقى العلاج نحو شهر ونصف، خاصة أنه كان يعانى من متاعب في الكبد والقلب.