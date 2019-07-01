شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية تختار يسرا ومحمد حفظى ضمن أعضاء لجنة الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة أكاديمية الأوسكار النجمة يسرا، ضمن لجنة الأكاديمية للتحكيم، فى اختيار إحدى المسابقات بالجائزة الأبرز فى العالم.

وأعلن السيناريست رئيس مهرجان القاهرة السينمائى محمد حفظى اختياره ضمن لجنة أكاديمية الأوسكار، بنشر صورة من الدعوة التى وجهت إليه من أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية عبر حسابه الشخصى.

وكتب حفظى معلقاً على خبر اختياره ضمن لجنة الأوسكار: "سعيد بانضمامى كعضو رسمى لأكاديمية العلوم والفنون الأمريكية الأوسكار".

Advertisements



وفى سياق متصل حددت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية موعد الدورة الـ92 لتوزيع جوائز الأوسكار لعام 2020، والمقرر لها يوم 9 فبراير المقبل، بالإضافة إلى تحديد موعد الدورة الـ 93 والـ 94 لعام 2021 و2022.

وقررت الأكاديمية بدء الترشيحات للدورة الجديدة فى الـ13 فى شهر يناير المقبل قبل موعد بدء الدورة بما يقارب الشهر، كما قررت الأكاديمية تحديد موعد الدورة الـ93 والذى جاء فى 28 فبراير 2021، والدورة الـ94 فى الأحد الأخير من شهر فبراير عام 2022.