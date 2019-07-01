شكرا لقرائتكم خبر عن Hulu تكشف عن ملامح الحلقة القادمة من The Handmaid's Tale والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت شبكة قنوات Hulu، الستار عن ملامح الحلقة السابعة من مسلسل الدراما الشهير The Handmaid's Tale، عبر حسابها الشخصى منذ قليل. ومن المقرر ان تعرض سابع حلقات الموسم الثالث الجديد من المسلسل الدرامى الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع imbd، يوم الأربعاء القادم الموافق 5 يوليو، على ان ينتهى يوم 10 يوليو بعرض الحلقة الثامنة والاخيرة. Advertisements ويعد من أبرز المتابعين للمسلسل الشهير هى نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان التى نشرت صورة فى سبتمبر الماضى بعد انتهاء عرض الموسم الثانى وهى ترتدى ملابس أشبه بملابس أبطال المسلسل وفى انتظار عرض الموسم الجديد. يذكر أن مسلسل The Handmaid’s Taleيشارك فى بطولته جوزيف فينس وإيفون ستراهوفسكى وسميرا ويلى وألكسيس بليديل وآن دود وماكس مينجيلا، وغيرهم .

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