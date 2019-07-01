شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة ضمن قائمة نجوم مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 55 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة كارول سماحة في الدورة 55 من مهرجان قرطاج الدولي حيث خصص لها حفلا ضمن قائمة حفلات المهرجان العريق يوم 9 اغسطس بالمسرح الروماني بتونس .
ويفتتح مهرجان قرطاج الدولي دورته الـ 55 يوم 11 يوليو الجاري بعرض باليه " بحيرة البجع" لتشيكوفيكسي ويختتم المهرجان فعالياته بحفل كبير للمطرب صابر الرباعي يوم 20 أغسطس وتتفاوض إدارة المهرجان مع المطربة شيرين عبد الوهاب لتقديم حفلا ضمن حفلات المهرجان .
والمهرجان يقدم هذا العام عروض موسيقية متنوعة من أربع قارات هي : آسيا وأفريقيا واوروبا وأمريكا اللاتينية وعروض للشباب وعروض للفرجة ولأن تونسية عاصمة ثقافية اسلامية سيقدم المهرجان عروض صوفية .
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