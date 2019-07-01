بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون عزت أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نعى عدد كبير من نجوم الفن زميلهم عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد صراع مع المرض.

صلاح عبدالله

ونشر الفنان صلاح عبدالله صورة جمعته بالفنان الراحل، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "مع السلامة يا عزت، أسالكم الفاتحة والدعاء".

شيرين رضا

كما نعت الفنانة شيرين رضا صديقها بصورة له، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "وداعًا يا صديقي".

وكتبت الفنانة نادية الجندي: "أنعي بخالص الأسى والحزن صديقي العزيز والغالي الفنان القدير عزت أبو عوف، الذي أشترك معي في أكتر من عمل فني كان مثال للفنان الملتزم والصديق الوفي لي.. أرجو من الله يلهمني الصبر على فراقه ويلهم جميع أفراد أسرته ومحبيه الصبر على رحيله، الله يرحمه يا رب".

خالد منيب

ونشر الفنان خالد منيب صورة لأبو عوف، عبر "إنستجرام"، وعلق: "إنا لله وإنا اليه راجعون، وداعًا الفنان القدير والأستاذ الكبير الدكتور عزت أبو عوف، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه الفردوس الأعلى".

بسمة

ونعت الفنانة بسمة الفنان الراحل، عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "الله يرحمك يا دكتور عزت ويصبر أهلك وحبايبك، هنفتقدك جدًا".

سوما

كما كتبت المطربة سوما عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان القدير المحترم عزت أبو عوف، هتوحشنا".

رشا مهدي

ونشرت الفنانة رشا مهدي صورة جمعتها بأبو عوف، عبر "إنستجرام"، وعلقت: "طول عمرك شيك في فنك وشيك على المستوى الإنساني.. وداعًا يا دكتور عزت في الجنة ونعيمها إن شاء الله، الله يرحمك ويصبرنا وأهلك وكل اللي بيحبوك".

أحمد التهامي

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وقال الفنان أحمد التهامي، عبر "إنستجرام": "حبيبي يا دكتور عزت أبو عوف، إنا لله وإنا إليه راجعون والبقاء لله، وداعًا يا أطيب وأجمل وأجدع خلق الله كنت أكثر الفنانين تواضعًا وكنت أكثر المتواضعين فنا.. وكنت أب وصديق وأخ كبير اشتغلنا مع بعض في المسرح لأكثر من عشر سنين وسفرنا وخرجنا وأمتعتنا كثيرا ولم تستريح أبدا الأن أستريح يا صديقي ربنا يرحمك و يسكنك فسيح جناته، نسالكم قراءة الفاتحة والدعاء".

أحمد عز

ونشر الفنان أحمد عز صورة للفنان الراحل، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "الله يرحمك ويغفرلك، ادعوله يا جماعة".

مها أحمد

كما كتبت الفنانة مها أحمد: "البقاء لله يا أشيك واطيب واحن فنان فالوسط الفني، ربنا يرحمك ويحسن إليك ويجعل مثولك الجنة ونعميها".

ريهام عبدالغفور

ونشرت الفنانة ريهام عبدالغفور صورة للفنان الراحل، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "الله يرحمك ويحسن إليك يا ألطف بني آدم اتعاملت معاه في حياتي، بحبك يا دكتور، ربنا يغفرلك ويثبتك عن السؤال يارب".

أميرة هاني

وكتبت الفنانة أميرة هاني، عبر "فيسبوك": "الله يرحمك ويغفرلك ويتجاوز عن سيئاتك لإن أنت أكبر قلب شفته في حياتي وأرقي إنسان ومثقف ومحترم وعندك طاقة، بتدي طاقة إيجابية لأي مكان بتروحه ألف رحمة ونور عليك يا حبيب الكل هتوحشنا وإنا لله وان إليه راجعون وداعًا عزت أبوعوف".

مي عز الين

وكتبت النجمة مي عز الدين، عبر "إنستجرام": "الله يرحمك يا غالي يا راقي يا محترم".

حكيم

بينما كتب المطرب حكيم: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. هتوحشنا يا دكتور عزت، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته.. وهتفضل عايش معانا بأعمالك دايمًا".

ورحل الفنان عزت أبو عوف عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 71 عامًا، وشُيع جثمانه ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

عزت أبو عوف من مواليد 21 أغسطس 1948، بدأ مشواره الفني مع شقيقاته الأربع، بعدما كون فرقة موسيقية أطلق عليها اسم "فور إم"، ورغم تخرجه في كلية الطب، إلا أنه اتجه للتمثيل، ومن أبرز أعماله "الملك فاروق"، "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، "أماكن في القلب". ​

