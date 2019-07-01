أزمة قلبية أنهت حياته والفنانون لم يودعوه.. معلومات عن حمدي السخاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير حمدي السخاوي، والذي حصرته ملامحه في دور الأجنبي، فأصبح ماركة مميزة فيه.

نرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان حمدي السخاوي:

- اسمه بالكامل محمد سالم علي السخاوي، وهو من مواليد 1 يوليو 1955.

- كانت بدايته الفنية في فيلم "الجلسة سرية" في عام 1986، وجسد في الفيلم دور طبيب.

- قدم طوال تاريخه الفني قرابة 220 عمل فني بين السينما والمسرح والتلفزيون.

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- جسد شخصية "موشي ديان" في مسلسل " السقوط في بئر السبع" في عام 1994، وأشتهر بتقديم الشخصيات الاجنبية في أعماله منها دور السفير الامريكي في "رد قرضي"، والجنرال اللنبي في مسلسل "أوراق مصرية".

في مسرحية الزعيم

- توفي في عام 2016 آثر إصابته بأزمة قلبية.

-شيعت جنازته من مسجد الصباح بالهرم، وتم دفنه بمقابر أسرته في مدينة نصر.

- عُرض له بعد وفات فيلمين هما "هروب مفاجئ"، و" سكر برة".

- شهدت جنازته غياب نجوم الفن، فلم يحضر سوى الفنان أشرف زكي، والفنان سليمان عيد ومحمد مرزبان.