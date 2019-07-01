محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير حمدي السخاوي، والذي حصرته ملامحه في دور الأجنبي، فأصبح ماركة مميزة فيه.
نرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان حمدي السخاوي:
- اسمه بالكامل محمد سالم علي السخاوي، وهو من مواليد 1 يوليو 1955.
- كانت بدايته الفنية في فيلم "الجلسة سرية" في عام 1986، وجسد في الفيلم دور طبيب.
- قدم طوال تاريخه الفني قرابة 220 عمل فني بين السينما والمسرح والتلفزيون.
- جسد شخصية "موشي ديان" في مسلسل " السقوط في بئر السبع" في عام 1994، وأشتهر بتقديم الشخصيات الاجنبية في أعماله منها دور السفير الامريكي في "رد قرضي"، والجنرال اللنبي في مسلسل "أوراق مصرية".
في مسرحية الزعيم
- توفي في عام 2016 آثر إصابته بأزمة قلبية.
-شيعت جنازته من مسجد الصباح بالهرم، وتم دفنه بمقابر أسرته في مدينة نصر.
- عُرض له بعد وفات فيلمين هما "هروب مفاجئ"، و" سكر برة".
- شهدت جنازته غياب نجوم الفن، فلم يحضر سوى الفنان أشرف زكي، والفنان سليمان عيد ومحمد مرزبان.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة قلبية أنهت حياته والفنانون لم يودعوه.. معلومات عن حمدي السخاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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