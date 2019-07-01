عمرو عرفة لـ"عزت أبو عوف": "أخو البنات الأربع.. وداعًا يا أحن الناس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نعى المخرج عمرو عرفة، الفنان الراحل عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة عبر حسابه على "تويتر".
وكتب "عرفة" قائلاً: "أخو البنات الأربع.. كان حنين أوي معاهم و مع زوجته وأولاده.. بعدما توفت زوجته تأثر جداً من فقدانها و مرض مرضًا شديدًا حتى جاورها اليوم ..وداعاً يا أحن الناس.. الفاتحة لعزت أبو عوف".
ورحل الفنان عزت أبو عوف عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 71 عامًا، وشُيع جثمانه ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.
عزت أبو عوف من مواليد 21 أغسطس 1948، بدأ مشواره الفني مع شقيقاته الأربع، بعدما كون فرقة موسيقية أطلق عليها اسم "فور إم"، ورغم تخرجه في كلية الطب، إلا أنه اتجه للتمثيل، ومن أبرز أعماله "الملك فاروق"، "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، "أماكن في القلب".
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