عمرو سلامة يعلن انضمامه رسميًا عضوًا بالأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: أعلن المخرج عمرو سلامة عن انضمامه بشكل رسمي عضوًا في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار". كتب سلامة، عبر حسابه على "تويتر": "رسميًا أصبحت عضوًا في أكاديمية السينما (الأوسكار)". يذكر أن المخرج عمرو سلامة شارك مؤخرًا الفنانة سوسن بدر في حملة PSA، وهي اختصارًا لحملة مرض سرطان البروستاتا، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. ​



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