هكذا نعت ياسمين صبري الفنان عزت أبو عوف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نعت الفنانة ياسمين صبري، الفنان عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 71 عامًا بعد صراع مع المرض.
وكتبت ياسمين تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "البقاء لله، إن لله وإن اليه راجعون، عزت أبو عوف".
عزت أبو عوف من مواليد 21 أغسطس 1948، بدأ مشواره الفني مع شقيقاته الأربع، بعدما كون فرقة موسيقية أطلق عليها اسم "فور إم"، ورغم تخرجه في كلية الطب، إلا أنه اتجه للتمثيل، ومن أبرز أعماله "الملك فاروق"، "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، "أماكن في القلب".
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