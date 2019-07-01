مد فترة التقديم للمشاركة في الدورة الثانية عشر لمهرجان المسرح المصري حتى 7 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز مد فترة التقديم للمشاركة في الدورة الثانية عشر إلى يوم الأحد 7 يوليو.

القرار جاء نظرا لوجود أيام أجازات كثيرة تخللت فترة التقديم، وذلك تسهيلا على الراغبين في المشاركة في الدورة القادمة.

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أما عن العروض التي يحق لها المشاركة في هذه الدورة، هي العروض التي تم عرضها خلال الفترة من 16 مايو 2018 حتى 14 يونيو ٢٠١٩.

ويتم تحرير استمارة المشاركة بالمهرجان مرفق بها بيان تقني للعرض، وأسطوانة مدمجة للعرض بالكامل، ملف إعلامي للعرض، صور للعرض ذات جودة عالية أي لا تقل الصورة الواحدة عن 300 كيلوبايت، المواد الدعائية الخاصة بالعرض "بوستر، بامفلت"، تصريح الرقابة على المصنفات الفنية.

ويتم تسليم الاستمارة ومرفقاتها باليد إلى مقر إدارة المهرجان بالمسرح القومي بالعتبة الدور الثاني يوميا ماعدا الجمعة من العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا.