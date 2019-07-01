فى ذكرى رحيله .. قصة فقدان مؤقت لصوت محمد الموجى بسبب عبد الحليم حافظ

تحل اليوم ذكرى رحيل الموسيقار محمد الموجي، الذي ولد في مثل هذا اليوم الموافق 4 مارس من عام 1923.

ظهرت موهبته في الغناء، ولكنه فشل في إثبات تلك الموهبة ليتحول إلى التلحين، وكانت أولى تجاربه في عالم التلحين أغنية "صافيني مرة" للمطرب الشاب حينذاك عبد الحليم حافظ، التي كانت نقطة فارقة في مشواره الفني فقد اشتهر وذاع

صيته وأطلق عليه فارس النغم.

لحن الموجى للعندليب الأسمر 88 لحنا أشهرها مغرور، جبار، رسالة من تحت الماء، ويا مواعدني بكرة، وصافيني مرة، وقارئة الفنجان التي كان لها قصة غريبة.

أخذت أغنية "قارئة الفنجان" وقتا طويلا قبل أن تخرج للجمهور بداية من تدخل عبد الحليم وشروعه

في تغيير بعض من كلمات القصيدة بعد موافقة كاتبها الشاعر السوري نزار قباني، انتهاء بحادثة احتباس صوت ملحنها الموسيقار محمد الموجي الأمر الذي يعيق نقلها إلى نوتات في الوقت الذي لم يتبق فيه علي الحفل المزمع غناؤها به سوى 12 يوما فقط لكن إصرار الفرقة الماسية بقيادة الموسيقار أحمد فؤاد حسن التي لازمت "حليم" أشهر حفلاته أكمل التدريب على الغنوة في المدة القليلة الباقية وذلك بعد عودة صوت الموجي للحياة مرة أخرى.