تحل اليوم ذكرى رحيل الموسيقار محمد الموجي، الذي ولد في مثل هذا اليوم الموافق 4 مارس من عام 1923.
ظهرت موهبته في الغناء، ولكنه فشل في إثبات تلك الموهبة ليتحول إلى التلحين، وكانت أولى تجاربه في عالم التلحين أغنية "صافيني مرة" للمطرب الشاب حينذاك عبد الحليم حافظ، التي كانت نقطة فارقة في مشواره الفني فقد اشتهر وذاعصيته وأطلق عليه فارس النغم.
لحن الموجى للعندليب الأسمر 88 لحنا أشهرها مغرور، جبار، رسالة من تحت الماء، ويا مواعدني بكرة، وصافيني مرة، وقارئة الفنجان التي كان لها قصة غريبة.
أخذت أغنية "قارئة الفنجان" وقتا طويلا قبل أن تخرج للجمهور بداية من تدخل عبد الحليم وشروعه
كانت هذه تفاصيل خبر فى ذكرى رحيله .. قصة فقدان مؤقت لصوت محمد الموجى بسبب عبد الحليم حافظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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