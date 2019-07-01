بالصور.. منه فضالى تشارك أستاد ديونز ونجوم الفن والرياضة مباراة مصر وأوغندا

توافد نجوم الفن والرياضة والإعلام فى احتفالية وطنية رائعة لرئيس مجموعة ديونز للاستثمار المهندس أيمن القصراوى والمهندس بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الادارة باستاد ديونز بالشيخ زايد، في ثالث مباريات كأس الأمم الافريقية، حيث شهد الحفل كالمعتاد استوديو تحليلي

مباشر علي الهواء بقيادة الكابتن خالد بيبو، والكابتن فتحي مبروك، والكابتن هشام يكن والكابتن خالد الغندور بالإضافة لحضور كبير من نجوم المجتمع ورجال الاعمال ومن ضمنهم الفنانة منه فضالى ،

والفنانة ياسمين جمال.

وسادت أجواء الفرحة والمرح كل الحاضرين في أمسية صيفية حتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالى، أمام أكبر شاشة عرض بالشرق الأوسط، وسط تفاعل كبير من الجمهور والنجوم.

يذكر أن استاد ديونز هي احتفالية تقام بالتزامن مع مباريات مصر بكاس الأمم الافريقية بمنطقة الشيخ زايد غرب القاهرة .



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