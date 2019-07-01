رحيل أبو عوف يكتب نهاية نجوم كليب "راجعين"

رحل عن عالمنا اليوم المايسترو عزت أبو عوف، بعد صراع كبير مع المرض، عن عمر ناهز الـ71 عاما، والذي ترك لنا 8 ألبومات من ألبومات فريق "4M" الذي كان قائده ومكون من شقيقاته، و203 عمل فني ما بين مسرحيات وأفلام ومسلسلات، ومسلسلات إذاعية.



وكان من أهم اكتشافات أبوعوف الفنية العديد من النجوم

وعلى رأسهم المطرب عمرو دياب ومحمد فؤاد وغيرهم، ومن أهم الأعمال التى جمعت بين الفنان الراحل و"الهضبة" هو كليب "راجعين"، إنتاج عام 1995، والذى شهد أيضا مشاركة كل من نجوم الموسيقى فى ذلك الوقت كل منالراحلين طلعت زين وحسين الإمام والفنان الكوميدي علاء ولى الدين، وأخيرا رحل أيضا عزت أبوعوف لينتهى عصر الثلاثى أبطال كليب "راجعين".

Advertisements

ومن الجدير بالذكر أن آخر ظهور فنى للراحل عزت أبوعوف كان أيضًا مع الهضبة عمرو دياب من خلال إعلان إحدى شركات الإتصالات، التي كانت قد طرحته رمضان الماضي، وذلك بعد ابتعاد أبوعوف عن الأضواء فترة طويلة بسبب معاناته مع المرض.