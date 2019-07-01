رحيل أبو عوف يكتب نهاية نجوم كليب "راجعين"

رحل عن عالمنا اليوم المايسترو عزت أبو عوف، بعد صراع كبير مع المرض، عن عمر ناهز الـ71 عاما، والذي ترك لنا 8 ألبومات من ألبومات فريق "4M" الذي كان قائده ومكون من شقيقاته، و203 عمل فني ما بين مسرحيات وأفلام ومسلسلات، ومسلسلات إذاعية.
وعلى رأسهم المطرب عمرو دياب ومحمد فؤاد وغيرهم، ومن أهم الأعمال التى جمعت بين الفنان الراحل و"الهضبة" هو كليب "راجعين"، إنتاج عام 1995، والذى شهد أيضا مشاركة كل من نجوم الموسيقى فى ذلك الوقت كل من
وكان من أهم اكتشافات أبوعوف الفنية العديد من النجوم
ومن الجدير بالذكر أن آخر ظهور فنى للراحل عزت أبوعوف كان أيضًا مع الهضبة عمرو دياب من خلال إعلان إحدى شركات الإتصالات، التي كانت قد طرحته رمضان الماضي، وذلك بعد ابتعاد أبوعوف عن الأضواء فترة طويلة بسبب معاناته مع المرض.
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