فيديو.. أميرة المغربي للوفد: هدفى أن أصبح مذيعة.. والإعلانات ليست من أولوياتى حاليا

كشفت نجمة السوشيال ميديا أميرة المغربي القصة الشهيرة "لأسمرا كافيه" التابع لوالدها إذ أنه كلفها بأن تقوم بالإعلان عن المقهي ولأنها سألت عن سعر تكلفة الإعلان فوجدت أنه ذات تكلفة عالية، فقامت هي بذكائها وبساطتها أن تعد هي الإعلان وأن تقوم بتصويره، وبالفعل قامت بتنفيذه كما ينبغي بل ولاقت

علي عكس توقعها شهرة كبيرة لهذا المكان وازدياد في الإقبال عليه.

في هذا السياق، ذكرت أميرة المغربي أنها عملت في مجالات كثيرة لاجتياز خبرة أكبر في مجلها، ونفت أنها تعمل في مقهي والدها كما يزعم البعض، خصوصا بعد الإقبال الشديد

على الكافيه بعد الإعلان الذى نفذته بأرخص التكاليف.

وأضافت أميرة المغربي أن لها أولوية في تحقيق هدفها وهو أن تكون مذيعة برامج تليفزيونية، لذلك لم تفكر حاليا في ظهورها كنجمة إعلانات أو مشاركتها في أفلام سينمائية، أو أن تشارك فى أحد الأعمال الفنية بشرط أن يكون المضمون هادف.

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جدير بالذكر أن أميرة المغربي تبلغ من العمر 24 عاما، وتخرجت من كلية الإعلام دفعة 2018 .