135 مليون مشاهدة.. أغنية Señorita تواصل تحطيم الأرقام القياسية

تواصل أغنية Señorita للنجمين العالميين كاميلا كابيلو وشون مينديز تحقيق ملايين المشاهدات بوصولها لـ 134,484,133 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب .

ويتصدر الكليب ايضا لائحة الاكثر تداولًا بموقع يوتيوب مصر والعالم باحتلاله المركز

الثامن.

وشهد الكليب عددًا من المشاهد الرومانسية التي جمعت بين " ميندز" و"كاميلا كابيلو" على أنغام الأغنية التي قدمت باللغة الإنجليزية.

على صعيد آخر، تواصل اللاتينية كاميلا كابيلو التحضير لألبومها الذي يعد الثاني في مشوارها الغنائي، المليء بالجوائز العالمية الهامة.

Advertisements

وتقول كلمات الأغنية:

wish I could pretend I didn't need ya

But every touch is ooh-la-la-la

It's true, la-la-la

Ooh, I should be runnin'

Ooh, you keep me coming for ya.

Video Player