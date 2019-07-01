135 مليون مشاهدة.. أغنية Señorita تواصل تحطيم الأرقام القياسية

تواصل أغنية Señorita للنجمين العالميين كاميلا كابيلو وشون مينديز تحقيق ملايين المشاهدات بوصولها لـ 134,484,133 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب .
ويتصدر الكليب ايضا لائحة الاكثر تداولًا بموقع يوتيوب مصر والعالم باحتلاله المركزالثامن.
وشهد الكليب عددًا من المشاهد الرومانسية التي جمعت بين " ميندز" و"كاميلا كابيلو" على أنغام الأغنية التي قدمت باللغة الإنجليزية.
على صعيد آخر، تواصل اللاتينية كاميلا كابيلو التحضير لألبومها الذي يعد الثاني في مشوارها الغنائي، المليء بالجوائز العالمية الهامة.
وتقول كلمات الأغنية:
wish I could pretend I didn't need ya
But every touch is ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, you keep me coming for ya.
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