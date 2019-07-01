نعى النجم كريم عبد العزيز، الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي وافته المنية فجر اليوم، الاثنين، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
ونشر "عبد العزيز" صورة للراحل عزت أبو عوف عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعىانستجرام، وعلق عليها قائلًا: "وداعًا الدكتور الفنان وقبل دا كله الانسان الطيب المحترم عزت ابوعوف ربنا يرحمه يارب ويصبر كل أسرته وحبايبه.. إنا لله وإنا اليه راجعون نسألكم الدعاء".
يشار إلى أن النجم الراحل عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خصوصا أنه كان يعانى من ألم فى الكبد والقلب.
وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى، إلا أن آلام المرض حاصرته وانتقل الى المستشفى ليمكث به شهرا ونصف الشهر حتى وافته المنية فجر اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم عبد العزيز ناعيا عزت أبو عوف: وداعا الإنسان الطيب المحترم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.