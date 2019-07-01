ارجع بالذاكرة .. لقطات لا تمحى لبرنس السينما المصرية عزت أبو عوف

أمضى الفنان عزت ابو عوف مسيرة فنية هادفة ومميزة، حيث ضم الأرشيف الفني للراحل أعمالاً مهمة ومتنوعة حرص خلالها على تقديم رسالة للمتلقي تؤكد عظمة موهبته الإبداعية.

غير أن هناك بعض الأعمال والأدوار الفنية رسمت صورة خاصة لدى الجمهور عن الفنان الراحل والذى جسد تلك المشاهد من شخصيات فنية سكنت في ذاكرة المصريين والعرب حتى الآن وستظل تلك الأعمال يتعلم منها الأجيال القادمة .

آيس كريم في جليم

شارك في بطولته الفنان عمرو دياب وسيمون وتدور أحداثه في إطار رومانسي بين شاب طموح وفتاة تحب الثراء، عام 1992، ويجسد "أبو عوف" فى الفيلم شخصية أدهم ذلك الشاب الثري الذي يحرض الفتاة التي جسدت دورها سيمون على الرذيلة والتمرد على الشاب الذي أحبته بسبب الفقر وظروفه الحياتية الصعبة.

طيور الظلام

في هذا العمل، ابتسم الحظ للراحل عزت أبو عوف في عام 1995 عندما وقف أمام الزعيم عادل إمام في فيلم "طيور الظلام"

إسماعيلية رايح جاي

للمخرج شريف عرفة وقصة وسيناريو وحوار وحيد حامد، حيث جسد في الفيلم دور "فاروق" سكرتير محام شهير اسمه شوكت عطية ويستغل فتحي نوفل المحامي الفقير الذي تدفعه الظروف الصعبة إلى أن يكون شخصا انتهازيا.

يعُد الفيلم أهمية كبيرة لأنه كان نقطة تحول في السينما وإعلانا قويا عن ميلاد نجوم كوميديا جدد في مقدمتهم محمد هنيدى، وتم إنتاج الفيلم عام 1997 وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم محمد فؤاد وحنان ترك وخالد النبوي.

مسلسل باب الخلق

تدور أحداث المسلسل حول مدرس اللغة العربية الذي يعيش وسط حي باب الخلق العتيق ويقرر السفر إلى خارج مصر باحثا عن سبل أخرى للرزق بعد أن ضاقت به الدنيا في بلده وعندما يعود يفاجأ بالكثير من التغييرات والتطورات التي

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أرض الخوف

باتت تنبأ بمستقبل غريب، يحاول التعايش معاها ومواكبتها حتى يضمن الاستمرار.

شارك عزت أبو عوف مع النجم أحمد زكي عام 2000 في بطولة فيلم "أرض الخوف" من تأليف وإخراج داوود عبدالسيد، وجسد شخصية الضابط عمر الأسيوطي الذي يتآمر على صديقه الضابط يحيى المنقباوي والذي جسد شخصيته أحمد زكي من أجل أن يطرده من العمل بالداخلية ويتحول إلى تاجر مخدرات.

الملك فاروق

كما شارك عزت ابو عوف في بطولة مسلسل "الملك فاروق" الذي عرض عام 2007، وهو من تأليف الدكتورة لميس جابر وإخراج السوري حاتم علي، وشارك في بطولته تيم حسن ووفاء عامر وتم ترشيح أبو عوف لتجسيد شخصية أحمد باشا حسنين الذي تولى منصب رئيس الديوان الملكي في عهد الملك فاروق، وهو شخصية مثيرة للجدل، ولعب أبو عوف الشخصية باقتدار، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا باعتباره أول عمل يتناول حياة آخر ملوك مصر.

فيلم عمر وسلمي

شارك الفنان عزت ابو عوف في سلسلسة فيلم عمر وسلمي، للفنان تامر حسني، ومي عز الدين، في دور الأب، والد تامر حسني، وكان دوره كوميديًا، فما زالت بعض كلماته وتصرفاته بالفيلم تسكن ذاكرة الجيل، حيث أنه استطاع مواكبة فكر أجيال عديدة.