أحمد فهمي يهاجم أحد متابعيه على انستجرام بسبب عزت أبو عوف

دخل الفنان أحمد فهمي، في شجار حاد مع أحد متابعيه عبر صفحته بموقع "انستجرام"، ردًا على انتقاده لنعيه المتأخر الفنان عزت أبو عوف الذي وافته المنية فجر اليوم، الاثنين.
وقال المتابع: "انت لسه فاكرانه مات دلوقتى"، ليرد "فهمي" قائلًا: "وانت مال اهلك ما تحترم الموقف جتك البلا".
يُشار إلى أن النجم الراحل عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل
وكان "أبو عوف" ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى، إلا أن آلام المرض حاصرته وانتقل إلى المستشفى ليمكث به شهرًا ونصف الشهر حتى وافته المنية فجر اليوم.
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