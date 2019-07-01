نعى عدد كبير من نجوم الوسط الفني النجم الراحل عزت أبو عوف، حيث رحل عنا فجر اليوم، عن عمر يناهز الـ 71 عاما بعد صراع طويل مع المرض. الـ 71 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وجاء في أول القائمة النجمة آيتن Advertisements عامر قائلة : ربنا يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال ..كان فعلا مثال مشرف لينا كلنا ..ربنا يرحمه رحمة واسعه .الفنان العظيم عزت ابو عوف في ذمة الله

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة آيتن عامر تنعى الراحل عزت أبوعوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.