مسؤول إيراني مهدداً: سندمر إسرائيل في نصف ساعة إذا هاجمت أمريكا إيران‎

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 09:54 مساءً - نقلت وكالة مهر للأنباء، يوم الإثنين، عن نائب إيراني بارز قوله، إن إسرائيل ستُدمر في نصف ساعة، إذا شنت الولايات المتحدة هجومًا على إيران.

وبلغ توتر مستمر منذ أسابيع ذروته، الشهر الماضي، بتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة، عن توجيه ضربة عسكرية لإيران، بعد أن أسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة.

ونسبت الوكالة إلى مجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قوله يوم الإثنين: ”إذا هاجمتنا أمريكا فلن يتبقى في عمر إسرائيل سوى نصف ساعة فقط“.