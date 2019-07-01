نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 53 دقيقة مضت التعليقات على دانييلا رحمة تدعم سيزوبيل من أستراليا – بالصور مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: استغلت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة زيارتها إلى أستراليا بعد انتهائها من تصوير مسلسلها الأخير (الكاتب) الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك الفائت، للمشاركة معنوياً في دعم جمعية Sesobel الإنسانية، بعد الأزمة التي ألمّت بها والتي تم مؤخراً إعلان إغلاقها لأبوابها في بيروت.

شاركت دانييلا في تجمع أقامته الجمعية في أستراليا، دعماً منها للجمعية ورسالتها الإنسانية الكبرى، في محاولة لتسجيل موقف رافضة من خلاله ما حصل للجمعية التي ترعى مئات الأطفال وتهتم بشؤونهم وتأهيلهم وتؤمن لهم المسكن والملبس والمأكل، وهو يمثل حاجة أساسية لشريحة كبيرة في المجتمع اللبناني.

نذكر أنّ دانييلا تعود خلال أيام إلى بيروت لتستأنف نشاطاتها الدرامية، وتقرأ مجموعة أعمال عرضت عليها، لتختار ما ستتنطلق بتصويره قريباً.