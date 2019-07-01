أوزجان دينيز: المُعجبات سببُ طلاقي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف النجم التركي، أوزجان دينيز، الذي أحيا حفلته الموسيقية في جزيرة قبرص، عن أنه عاش مؤخرًا لحظات صعبة؛ بسبب ملاحقة المعجبات، فحوّلنَ حياته إلى جحيم وتسببن في ضياع حب عمره.

ويبدو أن أوزجان يُلمّح بذلك إلى أن الغيرة أو الخيانة كانت السبب الرئيسي لطلاقه من زوجته عايشة إيشين توران، بعد قصة حب استمرّت لعدة سنوات، حيث شهدت حياته الزوجية القصيرة نشوب خلافات بينهما، وتوتر علاقتهما خلال الفترة الأخيرة.

يُذكر أن أزوجان من مواليد أنقرة 1972، وهو من أكثر الممثلين الذين لهم شعبيه كبيرة في عالمي الغناء والتمثيل.

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وشارك أزوجان في بطولة المسلسل التركي الذي حاز على مشاهدة عالية في المجتمع التركي "Asmali Konak" وبعد ذلك قدّم فيلم "Asmali Konak Hayat" عام 2006، كما قدّم العديد من الأغاني والألبومات الغنائية المميّزة منها "yine Aglattin Beni"، إضافةً لبرنامجين تلفزيونيين وهما "Özcan Deniz Şov" و"İki Renk".

كما اشتهر النجم التركي في العالم العربي؛ بسبب المسلسلات التي تمّت دبلجتها، منها مسلسل "قصر الحب" العام 2009، ومسلسل "ندى العمر" بدور جهاد العام 2011.