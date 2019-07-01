راغب علامة يختتم جولته الاميركية بنجاح كبير.. وهذه محطته التالية

بعد محطات مليئة بالنجاحات والحفلات المميزة، اختتم السوبرستار راغب علامة جولته الفنية في الولايات المتحدة الاميركية، حيث زار خلالها عدد من الولايات والمناطق والتقى جمهوره اللبناني والعربي، مقدمًا لهم اجمل واروع اغنياته لتعم اجواء الفرح والفن الاصيل المكان.

وسبق ان ذكر موقعنا ان حفلات السوبرستار كانت جميعها sold out قبل موعد الحفل، ما يدل على جماهيرية علامة الكبيرة ونجوميته التي فاقت كل الحدود، فجمهوره ومحبيه في مختلف دول العالم العربي والعالم ينتظرون بفارغ الصبر موعد تواجده بينهم لينضموا اليه ويلتقوه في سهرات وحفلات فنية يكون النجاح عنوانها.

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ومع اختتامه لجولته في اميركا لهذا العام، يستعد السوبرستار للسفر الى جمهورية مصر العربية وتحديدًا العاصمة القاهرة، وكذلك سيتوجه الى تونس ليلتقي جمهوره هناك بحفلة ضمن مهرجان أم الزين_الدولي بجمّال بالمنستير في تونس، يوم الجمعة 5 تموز الحالي، بحسب ما اعلن على صفحاته عبر مواقع التواصل.

وما ان زفّ علامة هذا الخبر لمتابعيه، حتى انهالت التعليقات التي اشارت الى مدى حماس جمهوره للقائه وتشوّقهم لحضور حفلة يكون هو نجمها الاساسي، اذ يخيّم الفن والابداع والفرح على اجواء الحفلات، حتى يشعرون انهم لا يريدون ان يمضي الوقت بل يفضلون قضاء وقت اكثر برفقة نجمهم المفضل.

كل هذه النجاحات والحب الكبير الذي يلقاه راغب ليس بجديد عليه ولا على متابعيه، فقد عودنا السوبرستار منذ بداية مسيرته الفنية على تواضعه وقربه من الجمهور وتقديم الافضل دائمًا، وهذا لا شك هو سر النجاح الكبير الذي يحصده علامة سنة بعد سنة.