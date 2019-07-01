"تمشيط الجسم".. تقنية تتبعها بيونسيه وميغان ماركل لمُكافحة الشيخوخة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما برزت طريقة "تفريش الجسم"، أو تدليكه باستخدام فرشاة جافة، كما تتبعها نجمات مثل إليزابيث هيرلي وايل ماكفيرسون، بهدف المساعدة في إزالة السموم من الجسم وتنشيط الدورة الدموية، يبدو أنها ستُستَبدَل الآن بطريقة أخرى أكثر حداثة وفعالية، وهي الطريقة التي أطلق عليها خبراء تجميل طريقة "تمشيط الجسم".

وتعتمد تلك الطريقة الجديدة على استخدام شظية أسنان حادة من اليشم، حيث ثبت أنها تساعد على تحسين وضعيات البشرة كما السيلوليت واحتباس الماء والجفاف وكذلك النتوءات الحمراء الصغيرة القريبة من بعضها التي تظهر على الذراعين العلويين.

وتتميز تلك الطريقة بكونها تساعد على تعزيز التصريف اللمفاوي، وبالتالي إخراج السموم من الجسم، وهو ما يساعد النساء في الحفاظ على رشاقتهن وحيويتهن بشكل كبير.

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وأشارت صحيفة الدايلي ميل البريطانية إلى أن أخصائية الطب الصيني، كاتي بريندل، 47 عامًا، هي التي أدخلت طريقة "تمشيط الجسم" العلاجية إلى المملكة المتحدة، وهي الطريقة التي تمنح الجسم وهجًا طبيعيًا مناهضًا لآثار الشيخوخة والتقدم في السن، بتعزيزها تدفق الدم إلى الوجه، وذلك مع العلم أن هناك نجمات شهيرات تحرصن على اتباع تلك الطريقة الآن مثل المغنية بيونسيه والنجمة ميغان ماركل.

من جانبها، قالت صوفي شوتر، وهي طبيبة تجميل، إن تدليك التصريف اللمفاوي بصورة يدوية يحظى بعديد الفوائد ويُوصَى به في الغالب بعد الجراحات لتسريع الشفاء.