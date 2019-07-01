شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة التقديم للمشاركة بالمهرجان القومى للمسرح المصرى إلى يوم الأحد 7 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان الكبير أحمد عبد العزيز مد فترة التقديم للمشاركة بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشر إلي يوم الأحد 7 يوليو نظرا لوجود أيام أجازات كثيرة تخللت فترة التقديم، وذلك تسهيلا على الراغبين في المشاركة في الدورة الـ 12.

العروض التي يحق لها المشاركة في هذه الدورة هي العروض التي تم عرضها خلال الفترة من 16 مايو 2018 حتى 14 يونيو ٢٠١٩، على أن يتم تحرير استمارة المشاركة بالمهرجان مرفق بها بيان تقني للعرض، أسطوانة مدمجة CD للعرض بالكامل، ملف إعلامي للعرض، صور للعرض ذات جودة عالية أي لا تقل الصورة الواحدة عن 300 كيلوبايت، المواد الدعائية الخاصة بالعرض "بوستر، بامفلت"، تصريح الرقابة على المصنفات الفنية.

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ويتم تسليم الاستمارة ومرفقاتها باليد إلى مقر إدارة المهرجان بالمسرح القومي بالعتبة الدور الثاني يوميا ماعدا الجمعة من العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا.