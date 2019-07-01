شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يجمع عزت ابو عوف وشقيقاته الأربعة يغنون "مغنواتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فيديو نادر يجمع بين النجم الراحل عزت أبو عوف وشقيقاته الأربعة بأحد اللقاءات التليفزيونية فى برنامج "بيت العائلة" وتقدمه الإعلامية نجوى إبراهيم، وقدم عزت أبو عوف خلال الحلقة أغنية "مغنواتي" التي اشتهرت بها فرقة الفور أم التي كانت تجمع الفنان الراحل عزت أبو عوف وشقيقاته الأربعة منى، مها، منال وميرفت.

يشار إلى أن هناك حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الفنى بعد وفاة الفنان الكبيرعزت أبو عوف فجر اليوم، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، بداخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين التى مكث بها لتلقى العلاج نحو شهر ونصف، خاصة أنه كان يعانى من متاعب في الكبد والقلب.