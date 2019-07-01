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شكرا لقرائتكم خبر عن "على قد المسئولية" أغنية جديدة لكأس الأمم الإفريقية بتوقيع 4 ملحنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت أغنية "على قد المسئولية" الخاصة بكأس أمم إفريقيا وهى من كلمات علاء مناع، وألحان أحمد محيى وخالد عادل، وتوزيع محمد زقزوق.
وشارك فى غنائها 4 ملحنين من ضمنهم وهم محمود الخيامى، وأحمد البرازيلى، أحمد مصطفى، أحمد محيى، والفنان الكوميدى إسلام محيى والمطربة التونسية سها، ومن المقرر أن يتم طرحها غدا على القنوات الفضائية وشارك فى الظهور فى الكليب عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ومن إخراج أحمد العربى.
من جانبه قال خالد عادل، ملحن الأغنية أحد المشاركين فيها، إنه سعيد بردود الفعل على الأغنية التى تساند وتدعم المنتخب المصرى فى بطولة كاس أمم أفريقيا ويتمنى أن يفوز بالبطولة.
يذكر أن خالد عادل انتهى من تلحين 3 أغنيات فى ألبوم مصطفى قمر المقبل، منها "لو عرفت قد إيه - وأول حب - والليالى".
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